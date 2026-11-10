Pınarlıbelen Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı açıldı

Bodrum Belediyesi tarafından Pınarlıbelen Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Pınarlıbelen Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı’nın açılış töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni açılış konuşmalarıyla devam etti. Açılış konuşmasında mahallelerine böyle bir alan kazandırdığı için Başkan Tamer Mandalinci’ye teşekkür ederek sözlerine başlayan Pınarlıbelen Mahalle Muhtarı Abdullah Başol, tesisin yapım sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, tesisin tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni ederek şunları söyledi:

"Pınarlıbelen Mahallemizde tüm vatandaşlarımızın samimiyetle, güzellikle ve iyi programlarla bir araya gelebileceği harika bir sosyal etkinlik alanımız oldu. Bugün itibarıyla günün her saati her vatandaşımıza açık, ücretsiz bir şekilde düğünlerimizi, derneklerimizi, nişanlarımızı, kınalarımızı, asker eğlencelerimizi yapabileceğiniz bir ortam olarak hizmete geçti. Belediye olarak bizler de hem mahallelerimize hem muhtarlarımıza vermiş olduğumuz sözlerin, muhtarlarımızla mahalle sakinlerinin takipleriyle beraber hızlı bir şekilde hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bugün bu tesisin açılışını yapıyorsak, bu tesiste konuşabiliyorsak, bu tesiste mahalle insanımız hizmet alabiliyorsa, burada sevgili Abdullah Başol muhtarımın çok kıymetli bireysel katkısı, bireysel mücadelesi var. Ben, bugün bu alanı kazandırıp bu mahallemize ne kadar güzel bir hizmet yaptığımızı, muhtarımızın o çabasının, o fikri takibinin ne kadar değerli ne kadar kutsal olduğunu bir kere daha gördüm"

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Başkan Mandalinci, görevde olduğu müddetçe vatandaşları için çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Bodrum Belediye Başkanı olarak bu kardeşiniz görevde olduğu sürece sizler için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edecek. Aşk ile, şevk ile sizler için büyük bir sorumlulukla çalışıyoruz ve bu sorumluluğun karşılığında bugün bu akşamın güzel saatlerinde bu güzel kalabalığı görmekten büyük bir mutluluk, büyük bir gurur yaşıyoruz. Pazar yeri ve sosyal etkinlik alanımız bütün köy halkımıza, üreticimize, çiftçimize, kadınımıza, çocuğumuza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Konuşmaların ardından Pınarlıbelen Mahalle Muhtarı Abdullah Başol Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’ye teşekkür plaketi takdim etti. Tören, kurdele kesimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

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Vatandaşların, mahalle sakinlerinin konforlu ve rahat bir şekilde alışveriş yapabileceği ve sosyal etkinliklerde kullanabileceği modern tesiste 425 metrekare kapalı pazar alanı, gelin odası ve sosyal donatılar, zabıta birimi ve mutfak alanı bulunuyor. Pınarlıbelen Mahallesi sakinlerinin pazar yeri ihtiyacının kapalı ve düzenli bir alanda karşılanması ile mahalle halkının sosyal, kültürel ve toplumsal etkinliklerine ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı bir alan kazandırılmasını amaçlayan Pınarlıbelen Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Etkinlik Alanı vatandaşlardan tam not aldı.

Törene Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, CHP Bodrum İlçe Başkanı Ayşe Nurhan Fıratlı, Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz, Pınarlıbelen Muhtarı Abdullah Başol, bölge muhtarları, birim müdürleri, belediye personelleri ve vatandaşlar katıldı.