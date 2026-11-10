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        Muğla'da Atatürk'e Saygı Gençlik 33. Yol Koşusu yapıldı

        Muğla'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla üniversite öğrencileri ve veteran sporcuların katılımıyla Atatürk'e Saygı Gençlik 33. Yol Koşusu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Muğla'da Atatürk'e Saygı Gençlik 33. Yol Koşusu yapıldı

        Muğla'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla üniversite öğrencileri ve veteran sporcuların katılımıyla Atatürk'e Saygı Gençlik 33. Yol Koşusu düzenlendi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca organize edilen yarışmada kadınlar ve veteranlar 4 bin metre, erkekler ise 7 bin metre parkurda mücadele etti.

        Yeniköy Meydanı'ndan başlayan koşuların startını Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu ile MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar verdi.

        Çorumluoğlu ve Kaçar, yarış öncesinde bir araya geldikleri sporcularla başarı diledi.

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        MSKÜ yerleşkesindeki statta sona eren yarışlarda kadınlar kategorisinde Elfin Koç birinci, Neslihan Babacan ikinci, Aysima Alp üçüncü oldu.

        Erkekler kategorisinde ise Kerem Aydın birinciliği elde ederken, Emre Sevinç ikinci, Koray Korkar üçüncü sırada yer aldı.

        MSKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın, koşuya MSKÜ ve farklı üniversitelerden öğrenciler ile veteran sporcuların oluşturduğu yaklaşık 300 kişinin katıldığını belirtti.

        Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, akademisyenlerce verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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