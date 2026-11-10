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        Muğla'da usulsüz Hazine ve orman arazisi satışı vurgunu; 21 gözaltı

        MUĞLA'da, Hazine ve orman arazilerini usulsüz şekilde parselleyerek sattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 45 kişinin 138 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Muğla'da usulsüz Hazine ve orman arazisi satışı vurgunu; 21 gözaltı

        MUĞLA'da, Hazine ve orman arazilerini usulsüz şekilde parselleyerek sattıkları belirlenen suç örgütüne yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 45 kişinin 138 milyon lira dolandırıldığı tespit edildi.

        Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Köyceğiz'de organize ve örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, Hazine ve orman arazilerini usulsüz olarak parsellere ayırarak, satışını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kamuya ait arazileri sattıkları ve bu yöntemle 45 kişiyi toplam 138 milyon lira karşılığında mağdur ettikleri belirlendi.

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        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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