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        MSKÜ'de Atatürk'e saygı için 273 sporcu koştu

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) her yıl Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümünde düzenlediği Atatürk'e Saygı ve Gençlik Yol Koşusunun bu yıl 33.'sü yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:40 Güncelleme:
        MSKÜ'de Atatürk'e saygı için 273 sporcu koştu

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) her yıl Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıl dönümünde düzenlediği Atatürk’e Saygı ve Gençlik Yol Koşusunun bu yıl 33.’sü yapıldı.

        Yeniköy Mahallesi’nde başlayan koşunun start seremonisine Muğla Valisi Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın katıldı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 88.ölüm yıl dönümünde, tüm yarışmacılar 4 bin metre koştu. Her yıl büyük heyecana sahne olan yarışlar, Kötekli parkurunun ardından MSKÜ kampüsü içerisinde yer alan futbol sahasında sona erdi. Koşuya 90 kadın, 145 erkek ve 30 veteran sporcu olmak üzere toplam 273 kişi katıldı.

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        Yarışın tamamlanmasının ardından yaş gruplarına göre ödül töreni düzenlendi. Koşuya katılan tüm sporculara plaket verilirken, birincilere 5 bin TL, ikincilere 4 bin TL, üçüncülere ise 3 bin TL ödül verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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