Marmaris Halk Plajı güvercinlere ve olta balıkçılarına kaldı

Yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşan Marmaris Halk Plajı, sonbaharın gelişiyle birlikte sakinliğe büründü. Yazın kalabalığının yerini güvercinler ve kıyıda oltalarıyla balık tutan vatandaşlar aldı.

Marmaris’te yaz boyunca denize giren, güneşlenen ve sahilde vakit geçiren tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu halk plajı, Kasım ayında farklı bir görüntüye sahne oluyor. Yazın hareketli günlerini geride bırakan sahilde artık güvercinler kumsalda özgürce dolaşırken, olta balıkçıları da deniz kıyısında balık tutarak vakit geçiriyor.

Marmaris Halk Plajı’nın adeta simgesi haline gelen güvercinler, kumsalda gruplar halinde dolaşarak sonbaharın sakinliğinin keyfini çıkarıyor. Olta balıkçıları ise denize uzattıkları oltalarıyla hem balık tutuyor hem de Marmaris’in huzurlu atmosferinin tadını çıkarıyor. Yazın şezlongların, şemsiyelerin ve tatilcilerin doldurduğu plajda şimdi güvercinlerin kanat sesleri ve balıkçıların sessiz bekleyişi hakim oluyor.

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Marmaris Halk Plajı, yazın kalabalık ve hareketli yüzünün ardından sonbaharda güvercinlere ve olta balıkçılarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.