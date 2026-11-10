Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Datça'da denizde ölü caretta caretta yavrusu bulundu

        Datça'da denizde ölü caretta caretta yavrusu bulundu

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde ölü caretta caretta yavrusu bulundu. Yavru deniz kaplumbağasının balıkçı ağına takılmış olabileceği değerlendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Datça'da denizde ölü caretta caretta yavrusu bulundu

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde ölü caretta caretta yavrusu bulundu. Yavru deniz kaplumbağasının balıkçı ağına takılmış olabileceği değerlendirildi.

        Datça Balıkçı Barınağı önünde bir balıkçı tarafından görülen deniz kaplumbağası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri mühendisleri tarafından yapılan incelemede, yavru deniz kaplumbağasının ölü olduğu belirlendi. Balıkçı ağlarına takılmış olabileceği değerlendirilen yavru deniz kaplumbağasının vücudunun bazı bölgelerinde yaralar bulunduğu tespit edildi. Caretta caretta cinsi deniz kaplumbağasının iki gündür ölü halde denizde sürüklendiği belirlendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin incelemenin ardından Ortaca'da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ile iletişime geçilip, ölü deniz kaplumbağası belediye ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Marmaris'te çocuklar tiyatroya doyacak
        Marmaris'te çocuklar tiyatroya doyacak
        Muğla'da 10 Kasım için hazırlanan kısa filmlerle Atatürk sevgisi anlatıldı
        Muğla'da 10 Kasım için hazırlanan kısa filmlerle Atatürk sevgisi anlatıldı
        Datça'da denizde telef olmuş caretta caretta yavrusu bulundu
        Datça'da denizde telef olmuş caretta caretta yavrusu bulundu
        Marmaris'te "Ata'ya Saygı" yüzme etkinliği düzenlendi
        Marmaris'te "Ata'ya Saygı" yüzme etkinliği düzenlendi
        MSKÜ'de Atatürk'e saygı için 273 sporcu koştu
        MSKÜ'de Atatürk'e saygı için 273 sporcu koştu
        Marmaris Halk Plajı güvercinlere ve olta balıkçılarına kaldı
        Marmaris Halk Plajı güvercinlere ve olta balıkçılarına kaldı