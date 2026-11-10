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        Marmaris'te çocuklar tiyatroya doyacak

        Marmaris Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Çocuk Oyunları Şenliği, 1422 Kasım tarihleri arasında minik tiyatro severleri buluşturacak. Dört farklı çocuk oyununun sahneleneceği şenlikte tüm gösterimler ücretsiz olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Marmaris'te çocuklar tiyatroya doyacak

        Marmaris Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Çocuk Oyunları Şenliği, 1422 Kasım tarihleri arasında minik tiyatro severleri buluşturacak. Dört farklı çocuk oyununun sahneleneceği şenlikte tüm gösterimler ücretsiz olacak.

        Marmaris Belediyesi, çocukları sanatla ve tiyatroyla buluşturmaya devam ediyor. Ara tatil dolayısıyla gerçekleştirilecek Çocuk Oyunları Şenliği, birbirinden renkli ve eğlenceli oyunlarla çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak.

        "Bir Çocuk Değişir, Dünya Değişir" sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen şenlik kapsamında, 1422 Kasım tarihleri arasında dört farklı tiyatro oyunu sahnelenecek. Armutalan Kültür Merkezi Tarık Akan Sahnesi’nde gerçekleştirilecek gösterimlerde farklı belediyelerin tiyatro toplulukları ve tiyatro ekipleri çocuklarla buluşacak.

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        Şenliğin ilk oyunu, 14 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Menteşe Belediyesi tarafından sahnelenecek ‘Hayvanların Büyülü Dünyası’ olacak. 15 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Sema Çiftçi Tiyatrosu’nun ‘Hayalperest’ oyunu izleyici karşısına çıkacak. Program, 21 Kasım Cumartesi günü saat 14.00’te Karşıyaka Belediyesi’nin ‘Dünyanın En Önemli Gösterisi’ adlı oyunuyla devam edecek.

        Şenliğin kapanışı ise 22 Kasım Pazar günü saat 14.00’te Marmaris Belediye Tiyatrosu (MABET) tarafından sahnelenecek ‘Mutlu Prens’ ile yapılacak. Daha önce sahnelediği iki yetişkin oyunuyla tiyatroseverlerden büyük beğeni toplayan MABET bu kez çocuklar için sahneye çıkacak. Çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeyi, sanata ilgilerini artırmayı ve tiyatroyla erken yaşta tanışmalarını sağlamayı amaçlayan şenlikte tüm oyunlar ücretsiz olarak izlenebilecek.

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