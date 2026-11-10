Bodrum'da trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 3011 Sokak'tan Torba Rıza Anter Caddesi'ne kontrolsüz şekilde giren otomobil, caddede B.Ç. idaresindeki beton mikserine çarptı. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi bölgedeki sağlık kuruluşunun çalışanları yaptı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ambulansa alınan yaralı E.D. hastaneye kaldırıldı.

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