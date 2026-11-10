Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Bodrum'da trafik kazası: 1 yaralı

        Bodrum'da trafik kazası: 1 yaralı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde caddeye kontrolsüz çıktığı iddia edilen otomobilin beto mikserine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Bodrum'da trafik kazası: 1 yaralı

        Muğla’nın Bodrum ilçesinde caddeye kontrolsüz çıktığı iddia edilen otomobilin beto mikserine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, 3011 Sokak'tan Torba Rıza Anter Caddesi'ne kontrolsüz şekilde giren otomobil, caddede B.Ç. idaresindeki beton mikserine çarptı. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi bölgedeki sağlık kuruluşunun çalışanları yaptı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Ambulansa alınan yaralı E.D. hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        İlham Aliyev, COP31 için Antalya'da
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Freiburg'in başarı hikayesi!
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        HT Spor, Lucas Torreira'nın mutfağında!
        Kuyt için altyapı formülü!
        Kuyt için altyapı formülü!
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım

        Benzer Haberler

        İspanya, Litvanya ve Polonya'dan gençler Muğla'da Atatürk'ü andı
        İspanya, Litvanya ve Polonya'dan gençler Muğla'da Atatürk'ü andı
        Dalaman'da çaya düşen kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı
        Dalaman'da çaya düşen kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı
        Datça'da denizde ölü caretta caretta yavrusu bulundu
        Datça'da denizde ölü caretta caretta yavrusu bulundu
        Marmaris'te çocuklar tiyatroya doyacak
        Marmaris'te çocuklar tiyatroya doyacak
        Muğla'da 10 Kasım için hazırlanan kısa filmlerle Atatürk sevgisi anlatıldı
        Muğla'da 10 Kasım için hazırlanan kısa filmlerle Atatürk sevgisi anlatıldı
        Datça'da denizde telef olmuş caretta caretta yavrusu bulundu
        Datça'da denizde telef olmuş caretta caretta yavrusu bulundu