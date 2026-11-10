Beton mikserine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Kaza, saat 13.00 sıralarında Rıza Anter Bulvarı 3011 Sokak kesişiminde meydana geldi. B.Ç.'nin kullandığı 02 AFE 850 plakalı beton mikserine ana yola çıkan E.D. yönetimindeki 09 AND 868 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin sürücüsü E.D., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.D. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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