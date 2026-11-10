Yunanistan'ın geri ittiği can sallarında 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Marmaris ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki Afganistan uyruklu 14 düzensiz göçmen (beraberinde 8 çocuk) kurtarılmış ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

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