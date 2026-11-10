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        Muğla açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında can salları ve lastik bottaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 22:52 Güncelleme:
        Muğla açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında can salları ve lastik bottaki 65 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu can salları bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetlerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 8'i çocuk 22 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

        Datça ilçesi açıklarında ise düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

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        Ekipler, fiber karinalı lastik bottaki 13'ü çocuk 43 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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