Başkan Aras, COP31'de Muğla'nın iklim hedeflerini ve çevre yatırımlarını anlattı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen programda, kentin iklim değişikliğiyle mücadele çalışmalarını ve çevre yatırımlarını anlattı.

Aynı zamanda Kıyı Belediyeler Birliği Başkanı olan Aras, Antalya'da düzenlenen "Yerel İklim Eylemi ve 2030 Gündemi İçin Uluslararası İş Birliği" başlıklı programda, Muğla'nın kuraklık, orman yangınları, aşırı yağışlar ve su sıkıntısı gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Muğla'nın yaklaşık 1500 kilometrelik kıyı şeridine ve zengin doğal değerlere sahip olduğunu ifade eden Aras, turizm sezonunda nüfusun birkaç kat artmasının doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.

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Yaz aylarında su tüketiminin arttığına dikkati çeken Aras, "Muğla'da yaklaşık 1,2 milyon olan nüfusumuz turizm sezonunda birkaç katına çıkıyor. En az yağış aldığımız yaz ayları, aynı zamanda en fazla su tükettiğimiz dönem. Doğal kaynaklarımızı korurken milyonlarca insana hizmet vermek zorundayız. Bu nedenle su yönetimini, temiz enerjiyi, denizlerin korunmasını ve afetlere hazırlıklı olmayı önceliklerimiz olarak belirledik." dedi.

- 2050'de karbon nötr kent hedefi

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin Ağustos 2025'te 2050 yılı için karbon nötr kent hedefini kabul ettiğini aktaran Aras, Mart 2026'da onaylanan Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı kapsamında 10 hedef ve 38 çalışma belirlendiğini bildirdi.

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Enerji, ulaşım ve atık kaynaklı karbon salımının azaltılmasının yanı sıra su kaynaklarının korunması ve afetlere karşı hazırlıklı olunmasının amaçlandığını belirten Aras, iklim çalışmalarında uluslararası işbirliklerinin önemine değindi.

Muğla'da düzenlenen Akdeniz İklim Zirvesi sonunda hazırlanan Muğla Deklarasyonu ile yerel yönetimlerin iklim kararlarında daha fazla söz sahibi olması ve iklim finansmanına doğrudan erişmesi çağrısı yapıldığını vurgulayan Aras, Yerel Taraflar Konferanslarında 46 kurumdan 176 temsilcinin katılımıyla 23 iklim eylemi önerisi geliştirildiğini kaydetti.

- Su altyapısına 62,9 milyon avroluk yatırım

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Su kaynaklarının korunmasının öncelikleri arasında bulunduğunu belirten Aras, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Yeşil Şehirler Programı kapsamında 62,9 milyon avroluk projeyle Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz'de içme suyu altyapısının güçlendirileceğini söyledi.

Projeyle su kayıplarının azaltılması ve akıllı su yönetim sistemlerinin geliştirilmesinin hedeflendiğini ifade eden Aras, Bodrum'daki ana su iletim hatlarının önemli bölümünün yenilendiğini, arıtılmış suyun yeniden kullanılması için de çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Milas'ın Ekinanbarı Mahallesi'nde ters ozmoz yöntemiyle alternatif su teminine yönelik yatırımın planlandığını belirten Aras, "Önce mevcut suyumuzu koruyacağız, kayıpları azaltacağız, ardından yeni kaynakları sürdürülebilir biçimde değerlendireceğiz." dedi.

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- Denizler ve doğal kaynaklar korunuyor

Denizlerin korunmasına yönelik çalışmalara da değinen Aras, Akyaka, Köyceğiz Gölü ve Dalyan kanallarındaki tur teknelerinin elektrikli motorlara dönüştürülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Deniz çayırlarının korunması için bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Aras, Göcek'te uygulanan şamandıra sistemiyle teknelerin kontrolsüz demirlemesinden kaynaklanan deniz tabanı tahribatının azaltılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Belediyenin temiz enerji yatırımlarına ilişkin de bilgi veren Aras, 17,2 megavat gücündeki güneş enerjisi yatırımıyla yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasının amaçlandığını söyledi.

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Atık tesislerinde yaklaşık 5 bin hanenin elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerji üretildiğini dile getiren Aras, inşaat ve yıkıntı atıklarının geri dönüştürülerek yeniden kullanıldığını ifade etti.

Aras, bu projenin 2026'da Brüksel'de düzenlenen Yerel Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde Avrupa ikinciliği elde ettiğini bildirdi.

2030 hedeflerine ulaşmak için dört yıllık süre kaldığını belirten Aras, şunları kaydetti:

"Muğla'da hedeflerimizi belirledik. Yol haritamızı hazırladık. Uluslararası ortaklıklarımızı geliştirdik. Şimdi projelerimizi hayata geçirmek ve sonuçlarını büyütmek için çalışıyoruz. İklim mücadelesinde başarının ölçüsü, aldığımız kararların kentlerimizde yarattığı değişimdir. COP31'in yerel yönetimlerin daha güçlü temsil edildiği, finansmana erişimin kolaylaştığı ve somut ortaklıkların geliştiği bir dönüm noktası olmasını diliyorum."