Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da hastanede afet tatbikatı gerçekleştirildi

        Muğla'da hastanede afet tatbikatı gerçekleştirildi

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Masabaşı ve Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Muğla'da hastanede afet tatbikatı gerçekleştirildi

        Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Masabaşı ve Saha Tatbikatı gerçekleştirildi.

        Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu protokolleri kapsamında düzenlenen tatbikatta, afet anında hastane personelinin müdahale kapasitesi, kurumlar arası koordinasyon ve sağlık hizmetlerinin sürekliliği değerlendirildi. Başhekim Prof. Dr. Ethem Acar başkanlığında gerçekleştirilen birinci seviye tatbikata 47 personel katıldı. Tatbikat kapsamında kısmi tahliye, hastane içi triyaj ve hastaların acil servise sevki uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Tatbikatla personelin afet müdahale süreçlerine ilişkin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, ekipler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve afetlerde sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesine yönelik hazırlıkların değerlendirilmesi hedeflendi. Yetkililer, gerçekleştirilen tatbikatın hastanenin afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması ve risklere karşı hazırlıklı olunması açısından önem taşıdığını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        COP31 Liderler Zirvesi başlıyor
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Kadın hakimi vuran savcıya kötü haber
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Trump'ın Biden'a bıraktığı mektup ortaya çıktı
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Çelik eridi ocaklar yandı! Türk bayrağına sarıldılar...
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        Fon soruşturmasında 3 tutuklama
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Felsefe Taşı’nın bilinmeyen ilk adı
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Alper'in bir hastalığı yoktu... 11 yaşında okulda ölüm
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        Hegseth'e yönelik azil girişimi engellendi
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        BBC araştırması: Epstein'in istismar ağında model ajansı bağlantısı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Bir unutkanlık hayattan kopardı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Tükenmişlik hissine karşı tedbir
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Yeni nesil mutluluk terapisi
        Anne olmak için gün sayıyor
        Anne olmak için gün sayıyor
        İşçinin 2027’de vergisi ne olacak?
        İşçinin 2027’de vergisi ne olacak?
        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
        Türkiye'nin batısı için sağanak yağmur uyarısı
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi
        İspanya'dan "Tiktok'a yasak" talebi

        Benzer Haberler

        Muğla'dan 299 umre yolcusu kutsal topraklara uğurlandı
        Muğla'dan 299 umre yolcusu kutsal topraklara uğurlandı
        Muğla İtfaiyesinden 'Baca yangını' uyarısı
        Muğla İtfaiyesinden 'Baca yangını' uyarısı
        Muğla'da tarımsal kuraklık riskine karşı önlemler değerlendirildi
        Muğla'da tarımsal kuraklık riskine karşı önlemler değerlendirildi
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, COP31'de Muğla'nın iklim hedeflerin...
        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, COP31'de Muğla'nın iklim hedeflerin...
        Muğla açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Muğla açıklarında 65 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
        Bodrum'da beton mikseri ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında