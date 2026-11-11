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        Yalıkavakspor Avrupa sahnesine çıkıyor

        EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3'üncü Turu'nda Bulgaristan temsilcisi HC Byala ile karşılaşacak Yalıkavakspor, kritik eşleşme öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Rakibini 13 Kasım Cuma günü Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki ilk maçta konuk edecek Yalıkavak, 15 Kasım Pazar aynı salonda rövanşa çıkacak. Yalıkavakspor Başkanı Emin Palalı, Bodrum halkını tribünleri doldurarak takıma destek olmaya davet etti. Emin Palalı, EHF Avrupa Kupası karşılaşmasının yalnızca kulüp için değil, Bodrum'un spor alanındaki uluslararası tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:09 Güncelleme:
        Yalıkavakspor Avrupa sahnesine çıkıyor

        EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3'üncü Turu'nda Bulgaristan temsilcisi HC Byala ile karşılaşacak Yalıkavakspor, kritik eşleşme öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. Rakibini 13 Kasım Cuma günü Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki ilk maçta konuk edecek Yalıkavak, 15 Kasım Pazar aynı salonda rövanşa çıkacak. Yalıkavakspor Başkanı Emin Palalı, Bodrum halkını tribünleri doldurarak takıma destek olmaya davet etti. Emin Palalı, EHF Avrupa Kupası karşılaşmasının yalnızca kulüp için değil, Bodrum'un spor alanındaki uluslararası tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.

        Emin Palalı, karşılaşma öncesinde yaptığı değerlendirmede şu mesajları verdi:

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        "Yalıkavakspor olarak yıllardır büyük emeklerle oluşturduğumuz bu başarı hikayesini Avrupa sahnesinde sürdürmek istiyoruz. Oyuncularımız, teknik ekibimiz ve yönetimimizle birlikte Bodrum'u ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Avrupa Kupası'nda hedefimiz bir üst tura yükselmek ve yolumuza emin adımlarla devam etmek. Bu takım sadece Yalıkavak'ın değil, bütün Bodrum'un takımıdır. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda taraftarlarımızın desteğinin çok büyük payı var. Şimdi Avrupa'da yeni bir mücadeleye çıkıyoruz. İnanıyorum ki Bodrum'un desteğiyle Avrupa'da yeni başarılara imza atacağız."

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        FOTOĞRAFLI

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