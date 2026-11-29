BODRUM Futbol Kulübü, Trendyol 1'inci Lig'de galibiyet serisine devam etti. Bu hafta Ekenler Beton Sivasspor'a konuk olan yeşil-beyazlılar, düşme hattında yer alan rakibini 4-0 yenerek 3'te 3 yaptı. Müsabakanın ilk devresini Berkay ve Fernando'nun golleriyle 2-0 önde tamamlayan Bodrum Futbol Kulübü ikinci devrede de yine Fernando ve Mustafa ile golleri buldu. Sivas'tan rahat bir galibiyetle dönen Ege temsilcisi, puanını 27'ye çıkarıp play-offtaki yerini sağlamlaştırdı. Sezona kötü başlayıp ilk 6 haftada galibiyet dahi alamayan Bodrum FK, son 7 maçta ise 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek vites yükseltti.

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Sivasspor maçından 3 puanla ayrılan Bodrum FK'da teknik sorumlu Sefer Yılmaz maçın ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için çok güzel bir galibiyetti. Üst üste galibiyetlerle toparladık. Genç bir kadromuz vardı. Önemli bir deplasmanı geride bıraktık" dedi. Sefer Yılmaz açıklamasının devamında sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Çok zorlu bir deplasman diye düşünüyorduk ama öyle olmadı. Bu maçı geride bırakıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Sivasspor'a önümüzdeki maçlarda başarılar diliyoruz. Ben de burada antrenörlük yaptım. Burhan hocamız Sivasspor'da futbolculuk dönemi geçirdi. Sivas büyük ve güzel bir camia. En yakın zamanda yeniden toparlanıp yükseleceklerine inanıyoruz" diye konuştu.

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