Bodrum Yarı Maratonu'na 23 ülkeden 2 bin 500 sporcu katılacak

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2-4 Ekim'de düzenlenecek 9. Bodrum Yarı Maratonu'na, 23 ülkeden 2 bin 500 sporcunun katılacağı bildirildi.

Mint Organizasyon tarafından gerçekleştirilecek maratonda yerli ve yabancı sporcular 21K, 10K ve 5K parkurlarında Bodrum'un denizi, tarihi ve kent yaşamı eşliğinde koşacak.

Maratonda Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Almanya, Birleşik Krallık, ABD, Norveç, Kazakistan, İran, İsveç, Sudan, İsviçre, Güney Afrika, Turks ve Caicos Adaları, Fas, Ürdün, Danimarka, Hollanda, Ukrayna, Lüksemburg, Belarus, Kanada, Belçika ve Moldova'dan sporcular yer alacak.

Yarışlar, Bodrum Belediye Meydanı'ndan start alacak. Koşucular, Myndos Kapısı, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi, Kumbahçe ve marina hattı gibi kentin simge noktalarından geçecek.

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21K parkuru Bitez ve Konacık yönünde devam edecek, 10K ve 5K rotaları Bodrum merkezinde daha kısa mesafeli bir yarış deneyimi sunacak. Beyaz evler, begonviller, sahil hattı ve tarihi yapıların eşlik edeceği parkurlarda sporcular, Bodrum'un farklı noktalarını yakından görme fırsatı bulacak.

Organizasyonda 21K yarışı 4 Ekim Pazar günü saat 07.30'da, 10K ve 5K yarışları ise saat 07.45'te Bodrum Belediye Meydanı'ndan başlayacak.

- Madalyalar özel çocukların el emeğiyle hazırlanıyor

Yarışın sosyal sorumluluk tarafında ise çocuklar önemli bir yer tutuyor. Yarışı tamamlayan sporculara verilecek özel tasarım finisher madalyaları, Bodrum Sağlık Vakfı bünyesindeki özel gereksinimli çocukların el emeğiyle hazırlanıyor.

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Çocukların koşu heyecanı ise 3 Ekim Cumartesi Bodrum Belediye Meydanı'nda 11.00'de düzenlenecek Çocuk Koşusu ile başlayacak. Farklı yaş gruplarındaki çocukların katılacağı etkinlik, spora erken yaşta ilgi duyulmasını desteklerken ana yarışlar öncesinde organizasyon programına hareket katacak.