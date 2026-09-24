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        Zeki Müren vefatının 30. yılında Bodrum'da anıldı

        Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 30'uncu yılında, son yıllarını geçirdiği ve daha sonra müzeye dönüştürülen Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Zeki Müren vefatının 30. yılında Bodrum'da anıldı

        Türk sanat müziğinin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, ölümünün 30'uncu yılında, son yıllarını geçirdiği ve daha sonra müzeye dönüştürülen Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde anıldı.

        "Sanat Güneşi" olarak tanınan ve mal varlığını Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı ile Türk Eğitim Vakfına (TEV) bağışlayan Zeki Müren için düzenlenen anmada mevlit okundu. Sanatçıyla ilgili konuşmaların yapıldığı programda, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bodrum Kaymakamlığı ile Bodrum Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen anma etkinliği kapsamında vatandaşlar sanatçının, müze olarak hizmet veren iki katlı evini ziyaret ederek, eşyalarını inceledi.

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        Etkinliğe, Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü İsmail Şanlı, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ile TEV Genel Müdürü Melike Koçoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

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