Bodrum'a "Oosterdam" kruvaziyeriyle 1952 turist geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Oosterdam" adlı kruvaziyer 1952 turist getirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Oosterdam" adlı kruvaziyer 1952 turist getirdi.
Hollanda bayraklı 285 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
Santorini Limanı'ndan gelen gemide, çoğu ABD'li 1952 yolcu ile 797 personelin bulunduğu öğrenildi.
İlk kez ilçeye geldiği belirtilen gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
"Oosterdam"ın bir sonraki durağı Kuşadası Limanı olacak.
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