Muğla'da boğa güreşleri festivali yapıldı

Yağışlı havaya rağmen festivale ilgili gösteren vatandaşlar güreşleri kamyon kasaları ve traktörlerin üzerinden takip etti.

Kötekli Mahallesi'ndeki güreşlerde Muğla ve ilçelerinden getirilen yaklaşık 100 boğa mücadele etti.

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