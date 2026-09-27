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        Marmaris'te 2. Deniz Ürünleri Festivali düzenlenecek

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2-4 Ekim tarihlerinde "2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Marmaris'te 2. Deniz Ürünleri Festivali düzenlenecek

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2-4 Ekim tarihlerinde "2. Marmaris Deniz Ürünleri Festivali" düzenlenecek.

        Marmaris Belediyesi öncülüğünde, esnaf ve paydaşların katkılarıyla Selimiye Mahallesi'ndeki festivalde, şef sunumları, konserler, paneller ve kültür-sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.

        Festival, 2 Ekim'de stantların açılmasıyla başlayacak. Etkinliklerde balık çorbası, midye ve karidesli keşkek gibi yöresel lezzetler ziyaretçilere ikram edilecek.

        Türkiye'nin yanı sıra Rodos, Almanya ve Hırvatistan'dan gelecek şefler, üç gün boyunca deniz ürünlerinden hazırladıkları yemekleri canlı sunumlarla tanıtacak.

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        Festivalin ilk gününde halk dansları gösterisi, deniz ürünleri bilgi yarışması, açılış töreni ve konserler gerçekleştirilecek. Ramazan Narman, Tufan Keser, Medet Erbaş ile Rodos'tan şefler Giorgos Stergakis ve Giannis Kountouris yemek sunumları yapacak.

        İkinci gün Taşlıca Mahallesi'nde yerel pazar kurulacak, yöresel ürünler tanıtılacak. Selimiye'de ise sürdürülebilir yelkencilik ve "Denizlerimizin Yeni Balıkları" başlıklı paneller düzenlenecek. Gastronomi programında Ezgi Yıldırım, Murat Yıldız ve eski Almanya Aşçılar Federasyonu Başkanı Thomas Gugler yer alacak.

        Festivalin son günü yoga ve SUP Board etkinlikleriyle başlayacak.

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        Kardiyoloji uzmanı Dr. İrem Üzümcü ve diyetisyen Bilge Olcay Dal'ın katılımıyla "Denizden Soframıza, Sağlığımıza: Deniz Ürünlerini Ne Kadar Tanıyoruz?" başlıklı panel gerçekleştirilecek.

        Gastronomi programında Hırvatistan'dan Prof. Şef Dr. Dragica Dada Marcic, Tacan Oruç, Mustafa Yıldız ve Şevval Akkaya sunum yapacak.

        Festival, 4 Ekim'de sirtaki gösterileri ve kapanış konseriyle sona erecek.

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