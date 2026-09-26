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        Bodrum'da devrilen kamyonetin 15 yaşındaki sürücüsü çocuk hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen kamyonetin 15 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 19:30 Güncelleme:
        Bodrum'da devrilen kamyonetin 15 yaşındaki sürücüsü çocuk hayatını kaybetti

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen kamyonetin 15 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Peksimet Mahallesi'nde Ekin S'nin (15) kullandığı 09 YB 214 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak duvara çarpıp devrildi.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Çocuğun cenazesi jandarma ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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