Bodrum'da devrilen kamyonetin 15 yaşındaki sürücüsü çocuk hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen kamyonetin 15 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen kamyonetin 15 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.
Peksimet Mahallesi'nde Ekin S'nin (15) kullandığı 09 YB 214 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak duvara çarpıp devrildi.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi jandarma ve savcının incelemesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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