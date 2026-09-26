Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Fethiye'de sahillerde sıcak hava yoğunluğu yaşanıyor

        Fethiye'de sahillerde sıcak hava yoğunluğu yaşanıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcak havadan etkilenen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Fethiye'de sahillerde sıcak hava yoğunluğu yaşanıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcak havadan etkilenen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Havanın 26, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı, sahillerdeki hareketliliği artırdı.

        Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında bazı kişiler denize girdi, bazıları ise sahilde güneşlendi.

        Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan macera tutkunları, Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        "Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar büyük yankı uyandırmakta"
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        42 kişinin malvarlığı donduruldu
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        Trump: İran'ın teklifini reddettim
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        "İşgalci, Siyonist zihniyetin maskesini indirmekte kararlıyız"
        4 yıl sonra ilk görüşme
        4 yıl sonra ilk görüşme
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Dikkat! AKOM pazar günü için yağış saat verdi! Poyraz saatte 60 km'yi bulacak
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Kara Haydar'a ikinci soruşturma!
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        Dijital incelemede dikkat çeken yazışma
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        F.Bahçe'de kritik genel kurul!
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        "Mısır, İsrail'i 7 Ekim öncesi uyardı"
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha diş tedavisi kurbanı!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Mısır'dan Salah için 'suni çim' önlemi!
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Kavgada 3 çocuk annesinin kolu ve bacağı kırıldı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        İkinci seçilmişti... Gazianteplilerden çağrı! Çorba değil, yemek
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        Almanya'dan tatile gelen savcı Sibel'in şüpheli ölümü
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        Zengin olacaklarını düşünüyorlardı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup!"
        Boşandılar
        Boşandılar

        Benzer Haberler

        Bodrum'da "Nostaljik Sinema Günleri" başladı
        Bodrum'da "Nostaljik Sinema Günleri" başladı
        Muğla'nın tarihi ve mimari mirası Mimarlık Buluşması'nda ele alındı
        Muğla'nın tarihi ve mimari mirası Mimarlık Buluşması'nda ele alındı
        Muğla'da okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı
        Muğla'da okul bahçesindeki Atatürk büstüne zarar veren şüpheli tutuklandı
        Marmaris'te kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Marmaris'te kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
        Muğla'da 33. Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği başladı
        Muğla'da 33. Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği başladı
        Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi tahliye edildi
        Fethiye açıklarında teknelerde yaralanan 2 kişi tahliye edildi