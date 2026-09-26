Fethiye'de sahillerde sıcak hava yoğunluğu yaşanıyor

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında bazı kişiler denize girdi, bazıları ise sahilde güneşlendi.

Havanın 26, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı, sahillerdeki hareketliliği artırdı.

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