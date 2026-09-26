Fethiye'de sahillerde sıcak hava yoğunluğu yaşanıyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcak havadan etkilenen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sıcak havadan etkilenen yerli ve yabancı turistler sahillerde yoğunluk oluşturdu.
Havanın 26, deniz suyu sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler ile bölge halkı, sahillerdeki hareketliliği artırdı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında bazı kişiler denize girdi, bazıları ise sahilde güneşlendi.
Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan macera tutkunları, Ölüdeniz manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.