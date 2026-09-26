Fethiye'de "Alzheimer Farkındalık Haftası" dolayısıyla seminer düzenlendi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Alzheimer Farkındalık Haftası" etkinlikleri kapsamında seminer gerçekleştirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, "Alzheimer Farkındalık Haftası" etkinlikleri kapsamında seminer gerçekleştirildi.
Fethiye Alzheimer Derneği tarafından düzenlenen seminerde, Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı Başkanı ve İzmir Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Sevnaz Şahin katılımcılarla bir araya geldi.
Şahin, alzheimer hastalığına ilişkin süreçler ile hasta yakınlarının karşılaştığı güçlüklere yönelik bilgilendirmede bulundu.
Programda, hastaların ve hasta yakınlarının yaşam kalitesini artırmaya yönelik çözüm önerileri ve dikkat edilmesi gereken hususlar paylaşıldı.
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