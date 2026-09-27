Anadolu'nun geleneksel çalgıları Menteşe'de buluştu

33. Muğla Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında düzenlenen "Anadolu'nun Nefesleri" konserinde, Anadolu'nun farklı yörelerine ait ezgiler seslendirildi.

Menteşe Belediyesi ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şenlik kapsamında Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Dr. Ercan Kılkıl ve beraberindeki sanatçıların sahne aldığı konserde, mey, sipsi, zurna, zambır, düdük ve tütek gibi geleneksel üflemeli çalgılar kullanıldı.

Konserde, Anadolu'nun farklı bölgelerinden yöresel ezgiler seslendirilirken, geleneksel Türk halk müziği eserleri de izleyicilerle buluşturuldu.

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Kent Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, konser boyunca Anadolu'nun farklı coğrafyalarından ezgiler eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

Konserin sonunda Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcıları Sami Tomurcuklu ve Engin Fırat Ata, şenliğe katkılarından dolayı Ercan Kılkıl'a çiçek ve plaket verdi.