Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Anadolu'nun geleneksel çalgıları Menteşe'de buluştu

        Anadolu'nun geleneksel çalgıları Menteşe'de buluştu

        33. Muğla Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında düzenlenen "Anadolu'nun Nefesleri" konserinde, Anadolu'nun farklı yörelerine ait ezgiler seslendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 00:26 Güncelleme:
        Anadolu'nun geleneksel çalgıları Menteşe'de buluştu

        33. Muğla Uluslararası Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında düzenlenen "Anadolu'nun Nefesleri" konserinde, Anadolu'nun farklı yörelerine ait ezgiler seslendirildi.

        Menteşe Belediyesi ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şenlik kapsamında Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinden Dr. Ercan Kılkıl ve beraberindeki sanatçıların sahne aldığı konserde, mey, sipsi, zurna, zambır, düdük ve tütek gibi geleneksel üflemeli çalgılar kullanıldı.

        Konserde, Anadolu'nun farklı bölgelerinden yöresel ezgiler seslendirilirken, geleneksel Türk halk müziği eserleri de izleyicilerle buluşturuldu.

        REKLAM

        Kent Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, konser boyunca Anadolu'nun farklı coğrafyalarından ezgiler eşliğinde keyifli vakit geçirdi.

        Konserin sonunda Menteşe Belediyesi Başkan Yardımcıları Sami Tomurcuklu ve Engin Fırat Ata, şenliğe katkılarından dolayı Ercan Kılkıl'a çiçek ve plaket verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten fon soruşturması açıklaması
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Aziz Yıldırım genel kurulda ateş püskürdü!
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Lavrov: Avrupa'yla savaşa girme niyetimiz yok
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        Markette facia! Çakmak gazı can aldı!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        F.Bahçe'de tarihi genel kurul!
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        Bakan Gürlek: 3 faili meçhul dosya daha aydınlatıldı
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        İngiltere'yi sarsan Noel cinayeti! 12 bin kişinin ayakkabısına baktılar!
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        Ailenin şatosunu kurtaracak
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        G.Saray'ı bekleyen zorlu fikstür!
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        İsrail'de seçim öncesi Netanyahu'ya karşı muhalefet ittifakı
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Eski karısını sokakta kovalayıp katletti!
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Yapay zekayı ne kadar iyi tanıyoruz?
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Trump'tan Küba mesajı: Anlaşabiliriz
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        Fatma Betül Sayan Kaya görevinden istifa etti
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        'Muhteşem Yüzyıl' sürprizi
        Gereksiz bir tartışma daha
        Gereksiz bir tartışma daha
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        "Akıl hastanesinde saldırıya uğradım"
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        Evini 24,75 milyon dolara sattı
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!
        İşte Süper Lig'in en değerli 10 ismi!

        Benzer Haberler

        Muğla'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi
        Muğla'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi
        Muğla'da kültür sanat şenliği kapsamında sergiler açıldı, atölye çalışmalar...
        Muğla'da kültür sanat şenliği kapsamında sergiler açıldı, atölye çalışmalar...
        Balya Race'te sporcular köy yaşamından esinlenilerek hazırlanan 5 etapta kı...
        Balya Race'te sporcular köy yaşamından esinlenilerek hazırlanan 5 etapta kı...
        Bodrum'da devrilen kamyonetin 15 yaşındaki sürücüsü çocuk hayatını kaybetti
        Bodrum'da devrilen kamyonetin 15 yaşındaki sürücüsü çocuk hayatını kaybetti
        Bodrum'da Türkiye Su Jeti ve MotoSurf Şampiyonası düzenlendi
        Bodrum'da Türkiye Su Jeti ve MotoSurf Şampiyonası düzenlendi
        Fethiye'de "Alzheimer Farkındalık Haftası" dolayısıyla seminer düzenlendi
        Fethiye'de "Alzheimer Farkındalık Haftası" dolayısıyla seminer düzenlendi