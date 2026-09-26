Muğla'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

4 seansta gerçekleştirilecek atölyede çocuklar kendi uçurtmalarını tasarlayıp yapacak.

Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, burada yaptığı konuşmada, uçurtmanın çocukluk döneminin güzel hatıralarından olduğunu belirterek, çocukların mutluluğunun kendileri için önemini vurguladı.

- Çocuklar kendi uçurtmalarını yapacak

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Mungan ile birlikte Atatürk silüetli uçurtmayı uçurdu. Uçurtmanın gökyüzünde süzülmesi çocuklar ve ailelerden ilgi gördü.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği kapsamında yapılan uçurtma etkinliğinde çocuklar keyifli vakit geçirdi.

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