Balya Race'te sporcular köy yaşamından esinlenilerek hazırlanan 5 etapta kıyasıya mücadele etti

Doğa, yerel kültür ve sporu bir araya getiren etkinlikte katılımcılar, zorlu mücadelelerin yanı sıra renkli anlar yaşadı.

Saman balyalarının da kullanıldığı etaplarda sporcular, fiziksel dayanıklılık gerektiren görevleri yerine getirerek parkurları tamamlamaya çalıştı.

Köy yaşamından esinlenilerek hazırlanan 5 etapta yarışan katılımcılar, her aşamanın ardından yaklaşık bir kilometrelik koşu parkurunu tamamlayarak sonraki bölüme geçti.

Gökova Run Fest kapsamında Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla Limit Sensin ekibi tarafından düzenlenen yarışa sporcular ve bölge halkı ilgi gösterdi.

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