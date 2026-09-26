Muğla'da kültür sanat şenliği kapsamında sergiler açıldı, atölye çalışmaları yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 33. Uluslararası Muğla Kültür ve Sanat Şenliği'nin ikinci gününde farklı sanat dallarında sergiler açıldı, atölye çalışmaları yapıldı.

Yaraşlılar Kültür Evi'nde cam üfleme sanatçısı Nasuf Cömert'in eserleri ile Bodrum Kent Konseyi sanatçılarının "Güz Buluşması" resim ve heykel sergisi izlenime sunuldu.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde ressam Mustafa Ali Kasap'ın "Kadın Efeler" sergisi açıldı.

Cam sanatçısı Cömert, oksijenle ısıttığı cama üfleyerek şekil verdiği minyatür balerin, gözyaşı şişesi, şamdan ve çeşm-i bülbülü ziyaretçilerin beğenisine sundu.

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Cömert, cam üfleme atölyesinde de ziyaretçilere üretim sürecine ilişkin bilgi verdi.

"Kadın Efeler" sergisinde Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarının hikayeleri resimlerle anlatıldı. Çete Ayşe, Gördesli Makbule ve Kara Fatma'nın yanı sıra Anadolu kadınlarının mücadelesini konu alan eserler ilgi gördü.

Sergi kapsamında düzenlenen atölyeye Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katıldı. Aras, sanatçı Mustafa Ali Kasap ile resim yaptı.

Sergileri gezip sanatçılarla sohbet eden Aras, kültür ve sanatın toplumun her kesimine ulaşması gerektiğini belirtti.

Şenlik kapsamında tiyatro, söyleşi ve konserlerin yanı sıra Karabağlar Yaylası'nda kavun yarışması düzenleneceğini dile getiren Aras, vatandaşları etkinliklere davet etti.

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Yaraşlılar Kültür Evi ve Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki sergiler iki hafta boyunca gezilebilecek.