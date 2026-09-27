Marmaris'te Asparan kamp ve spor tesisleri hizmete açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesince Marmaris'in İçmeler Mahallesi Asparan mevkisinde hayata geçirilen Asparan Kamp ve Spor Tesisleri törenle hizmete açıldı.

Yıllardır atıl durumda bulunan 10 dönümlük alanda kurulan tesis, 150 kişi kapasiteli olarak tasarlandı.

Tesiste futbol, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, mini golf alanı, kamp ve açık hava etkinlik alanları, konferans salonu, kütüphane ile oyun ve inovasyon alanı bulunuyor.

Tesis, açılış programıyla birlikte Türkiye Belediyeler Birliği, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Gençlik Meclisi işbirliğinde düzenlenen "4. Türkiye Belediyeler Birliği Yerel Gençlik Yapıları Buluşması"na da ev sahipliği yaptı.

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25-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen buluşmaya Türkiye'nin farklı illerinden yaklaşık 100 genç katıldı. Programda seminer, atölye ve ortak çalışma oturumları düzenlendi.

Açılış töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz, atıl durumdaki alanı gençlerin spor, doğa ve sosyal etkinliklerle buluşabileceği çok yönlü bir merkeze dönüştürdüklerini söyledi.

İçmeler Mahalle Muhtarı Ali Demirtaş da alanın çocuk ve gençlerin kullanımına kazandırılmasından dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Muzaffer Cantekin ise tesisin gençlik politikalarının geliştirilmesine ve farklı kentlerden gençlerin bir araya gelmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar ise Asparan'ın yalnızca bir kamp alanı değil, gençlerin buluştuğu ve ortak projeler geliştirdiği bir merkez olmasını hedeflediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi. Program, Afish Band grubunun konseriyle sona erdi.