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        Muğla'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Ula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2026 - 19:13 Güncelleme:
        Muğla'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Muğla'nın Ula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        S.Ç. (62) yönetimindeki 48 M 9974 plakalı otomobil, Muğla-Köyceğiz kara yolu Çıtlık Mahallesi'nde S.Ş. (59) idaresindeki 06 DHL 747 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü S.Ç. hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü S.Ş. ile yolcu A.Ş. (55) yaralandı. Yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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