Muğla'da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kazada sürücü S.Ç. hayatını kaybetti. Diğer aracın sürücüsü S.Ş. ile yolcu A.Ş. (55) yaralandı. Yaralılar Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

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