Bodrum'a "Scenic Eclipse 2" kruvaziyeriyle 218 turist geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesini ilk kez ziyaret eden "Scenic Eclipse 2" isimli lüks kruvaziyer 218 yolcu getirdi.



Bahama bayraklı 168 metrelik kruvaziyer, Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.



Santorini Limanı'ndan gelen gemide, çoğu ABD'li 218 yolcu ile 187 personel bulunuyor.



Kruvaziyerden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.



Akşam ilçeden demir alacak kruvaziyerin bir sonraki durağının Mikonos Limanı olacağı öğrenildi.

