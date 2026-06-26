Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Datça Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen A.K'nin ikametinde arama yapıldı. Aramada 200 kök kenevir, bir miktar kenevir tohumu ve uyuşturucu madde ele geçirildi, A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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