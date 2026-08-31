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        Bodrum'da 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu açıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu düzenlenen törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Bodrum'da 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu açıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2026-2027 Su Ürünleri Av Sezonu düzenlenen törenle açıldı.

        Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen merasim, Torba Balıkçı Barınağı'nda gerçekleştirildi.

        Muğla Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, yaptığı konuşmada, ülkede balık tüketiminin yükselmesi gerektiğini söyledi.

        Çorumluoğlu, bu yıl bol bol balık yakalanacağını umut ettiklerini ifade ederek, yeni sezonun balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı da denizin ilçe için önemine dikkati çekerek, "Geçmişimizden bugüne balıkçılık ve sünger avcılığının çok yoğun yapıldığı bir yer olan Bodrum'da yaklaşık 1327 balıkçı, 387 ruhsatlı tekne, 10 balıkçı kooperatifi ve 6 balıkçı barınağımız bulunuyor." diye konuştu.

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        İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar da Muğla'da şu anda avcılıkla geçinen 4 bin 614 balıkçı ile bin 117 balıkçı teknesinin bu gece itibarıyla av sezonuna başlayacağını belirtti.

        Ülkenin balık ihtiyacının yüzde 26'lık kısmının kentten karşılandığını kaydeden Baydar, şunları söyledi:

        "Şu anda ülkemize yılda yaklaşık 750 milyon dolar gelir kazandırıyoruz. Sektörümüzü incelediğimizde en önemli talebimiz balıkçı barınaklarımız. 13 balıkçı barınağımız var. Bunun artmasını talep ediyoruz. Muğla'da 97 üreticimize 17 milyon lira destek, 915 kayıtlı gemimize ise 9,3 milyon lira destekleme yapıldı. Denizlerdeki balıkçılığımızı artırmak amacıyla da sürekli yavru balık bırakıyoruz. Bu yıl için 666 bin adet yavru balığı denizlerimizle buluşturduk. Denizlerimizi de temiz tutmamız gerektiğini buradan ifade ediyorum."

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        Programda ayrıca balık mezatı düzenlenirken, katılımcılara balık ekmek ikramında bulunuldu, bereket duası yapıldı.

        Tören sonunda balıkçı teknelerine binilerek yeni av sezonunun başlamasını simgeleyen "vira bismillah" denildi.

        Ayrıca balıkçılara avcılık belgelerinin takdim edildiği program kapsamında, balıkçı barınağında dip temizliği ve balıklandırma çalışmaları yapıldı. Katılımcılar tarafından denize 10 bin yavru levrek bırakıldı.

        Törene, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Pehlivan, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, MHP Muğla İl Başkanı Emrah Oltulu, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları, balıkçılar ve çok sayıda vatandaş da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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