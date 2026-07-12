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        Bodrum'da 39 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 15:31 Güncelleme:
        Bodrum'da 39 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, hakkında 39 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 44 ayrı dosyadan 2024'ten bu yana aranan M.K'nin Bodrum'da saklandığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, firari hükümlü gözaltına alındı.

        Adliyeye sevk edilen hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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