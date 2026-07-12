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        Bodrum'da konteynerde başlayıp makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat alanındaki konteynerde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Bodrum'da konteynerde başlayıp makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir inşaat alanındaki konteynerde çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Yahşi Mahallesi'ndeki bir inşaat sahasındaki konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, çevredeki makilik alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçisiyle müdahale edildi.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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