Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı

Dalgıçların deniz dibinde yaptığı temizlikte yaklaşık 310 kilogram atık çıkarıldı. Atıklar arasında cam, plastik ve metal malzemelerin bulunması dikkati çekti.

Bodrum Belediyesi gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers dalış ekibinin yer aldığı çalışmaya Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert de katıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin ve deniz canlılarının korunmasına dikkati çekmek ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinin 12'nci etabı Gümbet sahilinde yapıldı.

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