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        Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Bodrum'da deniz dibi temizliği yapıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar deniz dibi temizliği yaptı.

        Bodrum Belediyesi tarafından denizlerin ve deniz canlılarının korunmasına dikkati çekmek ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinin 12'nci etabı Gümbet sahilinde yapıldı.

        Bodrum Belediyesi gönüllü dalış ekibi ile Green Rangers dalış ekibinin yer aldığı çalışmaya Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert de katıldı.

        Dalgıçların deniz dibinde yaptığı temizlikte yaklaşık 310 kilogram atık çıkarıldı. Atıklar arasında cam, plastik ve metal malzemelerin bulunması dikkati çekti.

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        Denizden çıkarılan atıklar, farkındalık oluşturmak amacıyla Gümbet sahilinde sergilendikten sonra geri dönüşüme kazandırılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

        Deniz dibi temizliği çalışmasının bir sonraki etabı 26 Ağustos'ta Torba sahilinde yapılacak.

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