Bodrum'da iş yeri tabelası ve ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
E.E.K. idaresindeki 48 SK 656 plakalı otomobil, Ortakent Kopuz Caddesi'nde yol kenarındaki iş yeri tabelası ve ağaca çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntüde, ana yol güzergahından gelen otomobilin yol kenarındaki iş yeri tabelası ve bir ağaca çarptıktan sonra devrilmesi yer alıyor.
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