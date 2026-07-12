Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.



Mumcular Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Yerleşim yerlerine yakın bir noktada başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.



Yangına, havadan helikopterler, karadan ise çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.



Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

