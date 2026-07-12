GÜNCELLEME - Muğla'da ormanlık ve tarım alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

Muğla’da ormanlık ve tarım alanında çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Hamursuz Tepesi mevkisindeki orman ve tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.



Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere havadan 3 helikopter, karadan ise 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer, orman işçileri ve itfaiye ekipleriyle müdahale edildi.



Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede çalışmalar sürüyor.

