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        Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Gümüşlük Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve yangın söndürme uçağı da havadan destek verdi.

        Ekiplerin müdahalesi ve bölge sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Yaklaşık 1 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının ardından bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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