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        Bodrum'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Bodrum'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

        Yokuşbaşı Mahallesi Emin Anter Bulvarı'nda seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü aracı yol kenarına çekti.

        Kısa süre sonra alevler otomobilin büyük bir kısmını sardı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Bu arada yangın sırasında yakındaki başka bir araçta ve bir işletmede de ufak çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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