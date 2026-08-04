Bodrumda uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.



Bu kapsamında, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen B.A, D.P, M.S, İ.A. ve K.B.Ç. dron destekli takiple yapıldı.



Şüphelilerin üzerlerinde ve kaldıkları otel odasında yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 205 bin 900 lira ve bir miktar döviz ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.A. ve M.S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, D.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Diğer şüpheliler hakkında ise "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem yapıldı.

