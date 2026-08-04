Muğla'da kaybolan kişi aranıyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Karadere Mahallesi'nde yaşayan M.A.Y'den 2 Ağustos'tan beri haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Komando, AFAD ile Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) Fethiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kişiyi bulmak için bölgedeki arama çalışmalarını sürdürüyor.

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