Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da temmuz ayında uyuşturucu operasyonlarında 29 kişi tutuklandı

        Muğla'da temmuz ayında uyuşturucu operasyonlarında 29 kişi tutuklandı

        Muğla'da temmuz ayında uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 243 şüpheliden 29'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 22:49 Güncelleme:
        Muğla'da temmuz ayında uyuşturucu operasyonlarında 29 kişi tutuklandı

        Muğla'da temmuz ayında uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 243 şüpheliden 29'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik temmuz ayı boyunca il genelinde çalışmalar yürütüldü.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 243 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 204'ü hakkında ise adli işlem yapıldı.

        Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 kilo 199 gram esrar, 947 gram skunk, 211 gram metamfetamin, 149 gram kokain, 71 gram sentetik uyuşturucu, 1886 sentetik ecza, 492 uyuşturucu hap, 32 kök kenevir ile 5 hassas terazi ele geçirildi.

        Açıklamada, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Hava'da ilk kadın general
        Hava'da ilk kadın general
        Mohamed Salah transferinde mutlu son!
        Mohamed Salah transferinde mutlu son!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...

        Benzer Haberler

        Bodrumda uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Bodrumda uyuşturucu madde ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Fethiye açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişiye tıbbi tahliye
        Fethiye açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişiye tıbbi tahliye
        Muğla'da kaybolan kişi aranıyor
        Muğla'da kaybolan kişi aranıyor
        Muğla'da Temmuz ayında narkotik operasyonları: 29 tutuklama
        Muğla'da Temmuz ayında narkotik operasyonları: 29 tutuklama
        Muğla'da kayıp Mehmet Ali için arama çalışması başlatıldı
        Muğla'da kayıp Mehmet Ali için arama çalışması başlatıldı
        Seydikemer'de kayıp şahıs için arama çalışması başlatıldı
        Seydikemer'de kayıp şahıs için arama çalışması başlatıldı