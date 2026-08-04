Muğla'da temmuz ayında uyuşturucu operasyonlarında 29 kişi tutuklandı

Muğla'da temmuz ayında uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 243 şüpheliden 29'u tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik temmuz ayı boyunca il genelinde çalışmalar yürütüldü.



Operasyonlarda gözaltına alınan 243 şüpheliden 29'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 204'ü hakkında ise adli işlem yapıldı.



Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 9 kilo 199 gram esrar, 947 gram skunk, 211 gram metamfetamin, 149 gram kokain, 71 gram sentetik uyuşturucu, 1886 sentetik ecza, 492 uyuşturucu hap, 32 kök kenevir ile 5 hassas terazi ele geçirildi.



Açıklamada, zehir tacirlerine yönelik mücadelenin kent genelinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

