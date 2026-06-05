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        Bodrum'da zihinsel engelli kişinin, ölen babasının cesediyle iki gün aynı evde yaşadığı belirlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen kişinin, ölen babasının cesediyle iki gün aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 23:49 Güncelleme:
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        Bodrum'da zihinsel engelli kişinin, ölen babasının cesediyle iki gün aynı evde yaşadığı belirlendi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde zihinsel engelli olduğu öğrenilen kişinin, ölen babasının cesediyle iki gün aynı evde yaşadığı ortaya çıktı.

        Cevat Şakir Mahallesi 1525 Sokak'ta yaşayan Veysel Bek'ten birkaç gündür haber alamayan komşuları, evden yayılan kötü koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Eve giren ekipler, yatağında hareketsiz halde buldukları Veysel Bek'in birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bek'in zihinsel engelli olduğu belirtilen 30'lu yaşlardaki oğlu A.B'nin de bu süreçte evde yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

        İki gün önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Bek'in son olarak bir markette alışveriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

        Bek'in cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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