Bodrum'un son kuşak sandalet ustaları ata mesleğini yaşatmaya çalışıyor

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde geleneksel el yapımı Bodrum sandaletleri, dört ustanın ortaklığındaki atölyede saatler süren titiz işçiliğin ardından hayat buluyor.



Çocukluk yıllarından bu yana aynı mesleği sürdüren ustalar, hem kültürel mirası geleceğe taşımaya çalışıyor hem de zanaatın yok olmaması için çırak yetiştirmek istiyor.



Ustalar sandalet üretimini, derinin seçilmesinden kesimine, kalıba yerleştirilmesinden elde dikilmesine kadar yüzde 90 oranında el emeğiyle gerçekleştiriyor.



Sandalet ustası Fadıl Yamanoğlu, AA muhabirine, dede ve baba mesleğini sürdürdüğünü, hayatları boyunca yaptıkları tek işin sandalet üretimi olduğunu söyledi.



Hakiki deriden üretikleri sandaletleri Bodrum Çarşısı'ndaki iş yerlerinde satışa sunduklarını belirten Yamanoğlu, şöyle konuştu:



"Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sandaletler, yıllar içinde dünyaca ünlü birçok ismin de tercihi oldu. Geleneksel Bodrum sandaletçiliğinin önemli isimlerinden merhum Ali Güven'le de çalışma şansımız oldu. Ondan ilham aldık, onun ustalık anlayışını yaşatmak istiyoruz. Bu meslek dedelerimizden babalarımıza, onlardan da bize ulaşan üçüncü kuşak bir zanaat. Bir yandan klasik Bodrum ve Roma tarzı modelleri üretirken, diğer yandan modayı takip ederek yeni tasarımlar geliştiriyoruz. En büyük isteğimiz gençlerin bu işe ilgi göstermesi. Biz öğretmeye hazırız, yeter ki öğrenmek isteyen olsun."



Sandalet ustası Türker Dikan da babalarından devraldıkları mesleği severek sürdürdüklerini, kaliteden ve sağlamlıktan ödün vermediklerini ifade etti.



Kış aylarında yeni modeller tasarlayarak yılın 12 ay çalıştıklarını dile getiren Dikan, "Turizmin geliştiği 1980-90'lı yıllarda mesleğe ilgi çok fazlaydı. Günümüzde ise ilgi azaldı, en büyük sorunumuz da çırak yetişmemesi. Bizden sonra bu mesleği sürdürecek gençler maalesef yok. Deriyi işleyip rahat bir sandalete dönüştürmek sabır isteyen bir süreç. Dünyanın birçok ülkesinden ünlü isimlerin dükkanımıza gelmesi ve el yapımı Bodrum sandaletlerinin ilgi görmesi bizim için büyük gurur." dedi.



Mağazayı ziyaret eden müşterilerden Melike Duran ve Pınar Altıntaş ise el yapımı sandaletleri uzun yıllardır severek kullandıklarını belirterek bu köklü zanaatın devam etmesi gerektiğini kaydetti.

