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        Muğlaspor, 6 futbolcuyu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 6 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Muğlaspor, 6 futbolcuyu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 6 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Bilal Ceylan, Buluthan Bulut, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Özleşen, Alihan Kazmaz ve Ali Barak ile resmi sözleşme imzalandı.

        Açıklamada, transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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