Muğlaspor, 6 futbolcuyu kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 6 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.



Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Bu kapsamda Bilal Ceylan, Buluthan Bulut, Orhan Nahırcı, Oğuzhan Özleşen, Alihan Kazmaz ve Ali Barak ile resmi sözleşme imzalandı.



Açıklamada, transferlerin camiaya hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

