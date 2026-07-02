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        Çin'in ödüllü üniversite dans topluluğu BFSU Fethiye'de sahne alacak

        Çin'in dünyaca ödüllü üniversite dans topluluğu olan Pekin Yabancı Diller Üniversitesi (BFSU) Dans Topluluğu'nun, 9 Temmuz'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahne alacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 21:13 Güncelleme:
        Çin'in ödüllü üniversite dans topluluğu BFSU Fethiye'de sahne alacak

        Çin'in dünyaca ödüllü üniversite dans topluluğu olan Pekin Yabancı Diller Üniversitesi (BFSU) Dans Topluluğu'nun, 9 Temmuz'da Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahne alacağı bildirildi.

        Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, Çin'in Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin'in 9-10 Temmuz’da Fethiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

        Büyükelçi Xuebin'in ziyareti kapsamında düzenlenecek kültür ve sanat etkinliklerinin de ilgi uyandırdığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sanatsal etkinliklerin en dikkat çekici olanlarından biri, Pekin Yabancı Diller Üniversitesi Dans Topluluğu'nun Fethiye'de sahneleyeceği özel gösteri olacak. BFSU, 'İpek Yolunun Uyumu' (Harmony of the Silk Road) isimli gösterisiyle sanatseverler ile buluşacak. 2001'de kurulan BFSU Dans Topluluğu, Çin'in en seçkin üniversite sanat toplulukları arasında gösteriliyor. Kuruluşundan bu yana Çin kültürünü dünyanın birçok ülkesinde başarıyla temsil eden topluluk, uluslararası festivallerde ve kültürel organizasyonlarda sergilediği performanslarla büyük beğeni topluyor. BFSU'nun Telmessos Antik Tiyatro'da 9 Temmuz akşamı sergileyeceği gösteri ise topluluğun Türkiye'deki ilk performansı olacak."

        Açıklamada, bugüne kadar özellikle üniversitelerin sanat festivallerinde çeşitli ödüller kazanan topluluğun 2017 Pekin Üniversite Öğrencileri Dans Festivali'nde gümüş, 2025'te ise bronz madalya kazandığı bilgisine yer verildi.

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