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        Muğla açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesi açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 20:43 Güncelleme:
        Muğla açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişiye tıbbi tahliye

        Muğla'nın Fethiye ve Dalaman ilçesi açıklarında teknelerde rahatsızlanan 2 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.


        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye ilçesi açıklarında özel teknede bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Ekipler tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Dalaman ilçesi açıklarındaki özel teknede rahatsızlanan kişi de tahliye edilerek hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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