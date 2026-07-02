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        Muğla'da haziranda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 29 kişi tutuklandı

        Muğla'da haziran ayı boyunca düzenlenen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında yakalanan 48 şüpheliden 29'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 20:39 Güncelleme:
        Muğla'da haziranda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 29 kişi tutuklandı

        Muğla'da haziran ayı boyunca düzenlenen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında yakalanan 48 şüpheliden 29'u tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen ay ekiplerce yürütülen çalışmalarda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak ürün ele geçirilirken, organize suç örgütlerine yönelik önemli operasyonlara imza atıldı.

        Operasyonlarda 23 tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 978 tabanca fişeği ile 55 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.

        Çalışmalar kapsamında bölgesel faaliyet gösteren 3 suç örgütü çökertilirken, 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        - 350 bin liralık vergi kaybı önlendi

        Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında ise haziranda bin 109 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 152 elektronik sigara ve malzemesi, 805 paket kaçak sigara, 142 kilogram tütün ile 84 adet kaçak eşya ele geçirildi.

        Operasyonlar sayesinde yaklaşık 350 bin liralık vergi kaybının önlendiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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