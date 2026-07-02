Muğla'da haziranda kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 29 kişi tutuklandı

Muğla'da haziran ayı boyunca düzenlenen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonlarında yakalanan 48 şüpheliden 29'u tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, geçen ay ekiplerce yürütülen çalışmalarda çok sayıda silah, mühimmat ve kaçak ürün ele geçirilirken, organize suç örgütlerine yönelik önemli operasyonlara imza atıldı.



Operasyonlarda 23 tabanca, 3 pompalı tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 978 tabanca fişeği ile 55 pompalı tüfek fişeği ele geçirildi.



Çalışmalar kapsamında bölgesel faaliyet gösteren 3 suç örgütü çökertilirken, 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 29'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.



- 350 bin liralık vergi kaybı önlendi



Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında ise haziranda bin 109 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 152 elektronik sigara ve malzemesi, 805 paket kaçak sigara, 142 kilogram tütün ile 84 adet kaçak eşya ele geçirildi.



Operasyonlar sayesinde yaklaşık 350 bin liralık vergi kaybının önlendiği belirtildi.



