Dalaman'da araç yangını

Yangında aracın motor ve ön konsol bölümü kullanılmaz hale gelirken itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.

Dalaman Merkez Mahallesinde 48 D 1945 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başlayınca 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Belirtilen adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtaki yangın söndürüldü.

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