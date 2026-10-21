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        Dalaman'da araç yangını

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde park halinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Dalaman'da araç yangını

        Muğla’nın Dalaman ilçesinde park halinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

        Dalaman Merkez Mahallesinde 48 D 1945 plakalı otomobilden dumanlar çıkmaya başlayınca 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Belirtilen adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye ekipleri ve polis sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtaki yangın söndürüldü.

        Yangında aracın motor ve ön konsol bölümü kullanılmaz hale gelirken itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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